التعليم: مجلدات المفاهيم للثانوية العامة تتضمن ما يحتاجه الطالب من معلومات

كتب محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن مجلدات مفاهيم مواد الثانوية العامة التى تم إعلانها اليوم إلكترونيا تتضمن كل ما يحتاجه الطالب من معلومات تتعلق بالمنهج الدراسى وسوف تساعده فى فهم مخرجات التعلم والإجابة عن أسئلة الامتحان، قائلة: على الطالب فهم محتواها وليس حفظه.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أتاحت لطلاب الصف الثالث الثانوي الوصول إلى النسخة الرقمية من "مجلدات المفاهيم " الخاصة بالشعب علمي علوم، وعلمي رياضيات وأدبي وتشمل المناهج بأكملها باللغات العربية والانجليزية والفرنسية.

من خلال الرابط: https://moe.gov.eg/openbook/books/

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نشر مجلدات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة خلال ساعة من الآن أو في الساعات الأولى من صباح الخميس، وهو الموعد الذى أعلنته الوزارة في وقت سابق.

ونشر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، في وقت سابق صورًا مبدئية لأغلفة "مجلدات المفاهيم" لطلاب الثانوية العامة المزمع نشرها إلكترونيا اليوم الخميس، موضحا أن هذه النسخ الرقمية تغطي المناهج بأكملها وباللغات العربية والانجليزية والفرنسية للعلوم والرياضيات وهى نفس النسخ التي سوف يتم طباعتها وإتاحتها للطلاب اثناء الامتحانات.

كان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أكد إتاحة 3 "مجلدات مفاهيم" رقميا اليوم الخميس 26 مايو لطلاب الثالث الثانوي، الأول لطلبة علمى علوم والثانى لطلبة علمى رياضة والثالث لطلبة أدبى وتتاح المجلدات بصورتين: PDF + Ebook كى يتعرف الطلاب عليها قبل الامتحان بشهر كامل وسوف تطبعها وتوزعها الوزارة أثناء الامتحانات.