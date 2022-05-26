اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مايو 2022 11:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: مجلدات المفاهيم للثانوية العامة تتضمن ما يحتاجه الطالب من معلومات

الخميس، 26 مايو 2022 10:30 ص
التعليم: مجلدات المفاهيم للثانوية العامة تتضمن ما يحتاجه الطالب من معلومات وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن مجلدات مفاهيم مواد الثانوية العامة التى تم إعلانها اليوم إلكترونيا تتضمن كل ما يحتاجه الطالب من معلومات تتعلق بالمنهج الدراسى وسوف تساعده فى فهم مخرجات التعلم والإجابة عن أسئلة الامتحان، قائلة: على الطالب فهم محتواها وليس حفظه.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أتاحت لطلاب الصف الثالث الثانوي الوصول إلى النسخة الرقمية من "مجلدات المفاهيم" الخاصة بالشعب علمي علوم، وعلمي رياضيات وأدبي وتشمل المناهج بأكملها باللغات العربية والانجليزية والفرنسية.
 
من خلال الرابط: https://moe.gov.eg/openbook/books/
 
وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نشر مجلدات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة خلال ساعة من الآن أو في الساعات الأولى من صباح الخميس، وهو الموعد الذى أعلنته الوزارة في وقت سابق.
 
ونشر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، في وقت سابق صورًا مبدئية لأغلفة "مجلدات المفاهيم" لطلاب الثانوية العامة المزمع نشرها إلكترونيا اليوم الخميس، موضحا أن هذه النسخ الرقمية تغطي المناهج بأكملها وباللغات العربية والانجليزية والفرنسية للعلوم والرياضيات وهى نفس النسخ التي سوف يتم طباعتها وإتاحتها للطلاب اثناء الامتحانات.
 
كان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أكد إتاحة 3 "مجلدات مفاهيم" رقميا اليوم الخميس 26 مايو لطلاب الثالث الثانوي، الأول لطلبة علمى علوم والثانى لطلبة علمى رياضة والثالث لطلبة أدبى وتتاح المجلدات بصورتين: PDF + Ebook كى يتعرف الطلاب عليها قبل الامتحان بشهر كامل وسوف تطبعها وتوزعها الوزارة أثناء الامتحانات.
 

مجلدات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

اليوم السابع بلس

مجلد المفاهيم


الموضوعات المتعلقة

ننشر مجلدات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة 2022

الخميس، 26 مايو 2022 08:23 ص

التعليم تخصص "باركود" لتحميل مجلد المفاهيم لمواد الثانوية العامة 2022

الخميس، 26 مايو 2022 08:14 ص

اليوم.. انطلاق قوافل تعليمية مجانية لطلبة الثانوية العامة بقرى إسنا وأرمنت

الخميس، 26 مايو 2022 07:00 ص

طلاب الصف الثانى الثانوى العام يؤدون اليوم امتحانى الكيمياء وعلم النفس

الخميس، 26 مايو 2022 05:00 ص

التعليم: نسابق الزمن للانتهاء من طباعة مجلدات الثانوية العامة لتنفيذ الامتحان أوبن بوك

الخميس، 26 مايو 2022 04:11 ص

التعليم تعلن رابط مجلدات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة 2022

الخميس، 26 مايو 2022 01:27 ص

التعليم تتيح كتيب المفاهيم لامتحانات الثانوية العامة إلكترونيا.. وتؤكد: نفس كتيب الامتحان وطباعته وتسلميه للطلاب أثناء الاختبارات.. الوزارة: المجلدات بديلة للكتاب الرقمى والمدرسى

الخميس، 26 مايو 2022 01:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة