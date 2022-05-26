ننشر مجلدات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة 2022

كتب محمود طه حسين

ينشر اليوم السابع ملفات مجلدات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة 2022، ويمكن للطلاب الاطلاع عليها مباشرة، فيما أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلاب الصف الثالث الثانوي الوصول إلى النسخة الرقمية من "مجلدات المفاهيم" الخاصة بالشعب علمي علوم، وعلمي رياضيات وأدبي وتشمل المناهج بأكملها باللغات العربية والانجليزية والفرنسية.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن أنه سيتم نشر مجلدات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة في الساعات الأولى من صباح الخميس، وهو الموعد الذى أعلنته الوزارة في وقت سابق.

ونشر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، في وقت سابق صورًا مبدئية لأغلفة "مجلدات المفاهيم" لطلاب الثانوية العامة المزمع نشرها إلكترونيا اليوم الخميس، موضحا أن هذه النسخ الرقمية تغطي المناهج بأكملها وباللغات العربية والانجليزية والفرنسية للعلوم والرياضيات وهى نفس النسخ التي سوف يتم طباعتها وإتاحتها للطلاب اثناء الامتحانات.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أكد إتاحة 3 "مجلدات مفاهيم" رقميا اليوم الخميس 26 مايو لطلاب الثالث الثانوي. الأول لطلبة علمى علوم والثانى لطلبة علمى رياضة والثالث لطلبة أدبى وتتاح المجلدات بصورتين: PDF + Ebook كى يتعرف الطلاب عليها قبل الامتحان بشهر كامل وسوف تطبعها وتوزعها الوزارة أثناء الامتحانات.