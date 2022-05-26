التعليم تتيح لطلاب الثانى الثانوى أداء امتحان الكيمياء وعلم النفس إلكترونيا

كتب محمود طه حسين

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلاب الصف الثاني الثانوي العام أداء امتحان مادتى الكيمياء وعلم النفس إلكترونيا على التابلت فى المدارس.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المدارس بمكافحة الغش داخل اللجان، مشددة على أنه سيتم معاقبة أى طالب يتسبب فى الغش أو يقوم بتصوير الأسئلة ونشرها على صفحات الفيس بوك.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم، أكدت أنه تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجداول المعلنة، ويؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الأسئلة نسبة 30% من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان الكترونياً أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها 70% من درجة الامتحان.

وتعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة سواء الرسمية أو الخاصة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.