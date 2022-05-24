التعليم توضح آلية توزيع درجات الامتحان الإلكترونى للثانوى العام

كتب محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم، أن توزيع درجات امتحانات الأسئلة الإلكترونية للصفين الأول مرتبطة بمستوى سهولة وصعوبة كل سؤال في الامتحان، موضحة أنه يتم تجميع إجابات الطلاب على المنصة وتحدث عملية تقييم للإجابات نفسها، لمعرفة مدى صعوبة وسهولة كل سؤال وعلى هذا الأساس تتحدد طريقة توزيع الدرجات لكل جزئية.

وأوضحت المصادر: الدرجات توزع وفق الصعوبة والسهولة بحيث تكون درجة الامتحان مبنية على تحليل دقيق ويناسب مستوى الطلاب أيضا، وبالتالي ليس هناك توزيعة مسبقة لدرجة كل سؤال قبل الامتحان بل يكون ذلك بعد وصول الإجابات، ومعرفة مستوى تعامل الطلاب مع الأسئلة.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم، أكدت أنه تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجداول المعلنة، ويؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الأسئلة نسبة 30% من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها 70% من درجة الامتحان.

وتعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة سواء الرسمية أو الخاصة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.