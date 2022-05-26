"التأمين الاجتماعى": سددنا 180 مليار جنيه معاشات هذا العام ونستهدف 190 مليارا.. صور

كتب: محمد الأحمدى - تصوير خالد كامل

قال اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إنه تم تشكيل لجنة من مجلس الوزراء لإنشاء صندوق استثمار وقطعنا فيه خطوات جيدة جدا ونقوم الأن بعمل الهيكل التنفيذى له.

وأوضح أن الخزانة العامة للدولة سددت 160 مليار جنيه فى أول عام مالى 2020 إلى 2021 وسددت الدولة 180 مليار جنيه من 2021 إلى 2022 هذا العام ومستهدف سداد 190 مليار جنيه العام المقبل والذى يبدأ فى شهر 7 المقبل، مؤكدا أن الحكومة لم تتأخر يوما واحدا عن موعد السداد.

وتابع أنه يوجد ما يمنع إطلاقا الاستثمار فى البورصة فالتأمينات الاجتماعية مستثمر كبير ونظرته للاستثمارات مختلفة عن نظرة المستثمر الذى يبحث عن فرصة جيدة فقط، ومتوسط الأموال فى البورصة العائد عليها وصل 30 ٪؜ مؤخرا.

وتناقش الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال المؤتمر الصحفى موقف تحويل الصرف من البطاقات الزرقاء وكذلك خطة الهيئة الانتهاء من عملية التحويل، والخدمات التي تقدم لكبار السن وأصحاب الأمراض لضمان الحصول علي كروت ميزة، وعن انتهاء المهلة الموضوعة لاصحاب المعاشات.

ويعقد المؤتمر بمقر الهيئة فى 8 شارع الألفى بالدور الرابع بحضور اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وعاطف صابر نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي.



















































