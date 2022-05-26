اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مايو 2022 02:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

البنك الزراعى: سهلنا إجراءات تغيير 250 ألف بطاقة معاشات زرقاء لكروت ميزة

الخميس، 26 مايو 2022 01:59 م
البنك الزراعى: سهلنا إجراءات تغيير 250 ألف بطاقة معاشات زرقاء لكروت ميزة البنك الزراعى المصرى
كتب: محمد الأحمدى - تصوير خالد كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال عاطف صابر، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى إن البنك شارك بقوة فى منظومة المعاشات وتحويل كروت البطاقات الزرقاء لكروت "ميزة"، كاشفا أن البنك سهل إجراءات تغيير 250 ألف بطاقة حتى الآن، أغلبهم فى الريف والمحافظات. 
 
وأوضح صابر خلال مؤتمر صحفي بهئية التأمينات والمعاشات، أن البنك سوف يسخر كل إمكانياته من خلال شبكة فروع تضم 1150 فرعا على هذه المهمة، مؤكدا أن صاحب المعاش سوف يكون لديه بطاقة ميزة الوطنية التى تصدر من البنك المركزى المصرى.
 
وتناقش الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال المؤتمر الصحفى موقف تحويل الصرف من البطاقات الزرقاء وكذلك خطة الهيئة الانتهاء من عملية التحويل، والخدمات التي تقدم لكبار السن و اصحاب الأمراض لضمان الحصول علي كروت ميزة، وعن انتهاء المهلة الموضوعة لاصحاب المعاشات 
 
ويعقد المؤتمر بمقر الهيئة بحضور اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وعاطف صابر نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي.
 
 

الهيئه الاجتماعيه

التامينات الاجتماعيه

البنك الزراعى

المعاشات


الموضوعات المتعلقة

محافظ الوادي الجديد ورئيس "البنك الزراعي" يتفقدان أعمال تطوير البنك الزراعي المصري

السبت، 21 مايو 2022 06:43 م

وفد "البنك الزراعي" يتفقد مصنع الأعلاف الحيوانية والداجنة بالخارجة.. صور

السبت، 21 مايو 2022 11:33 ص

رئيس البنك الزراعى ومحافظ الوادى الجديد يدشنان مبادرة "باب رزق" لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. ويعقدان مؤتمرا جماهيريا لاستعراض الفرص الاستثمارية.. علاء فاروق: ندعم كل المشروعات الجادة ونقف فى صف المواطن

الخميس، 19 مايو 2022 10:29 م

رئيس البنك الزراعى ومحافظ الوادى الجديد يشهدان إطلاق مبادرة باب رزق للمشروعات الصغيرة

الخميس، 19 مايو 2022 11:45 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة