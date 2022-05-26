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البنتاجون: واشنطن ليس لديها حاليا قوات مسلحة في أوكرانيا

الخميس، 26 مايو 2022 10:35 م
البنتاجون: واشنطن ليس لديها حاليا قوات مسلحة في أوكرانيا متحدث البنتاجون
كتب أحمد عرفة

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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، جون كيربي، إن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها حاليا قوات مسلحة في أوكرانيا، وأن موقف القيادة الأمريكية من هذه القضية لم يتغير، وفقا لروسيا اليوم.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أنه فيما يتعلق بقواتنا في أوكرانيا، أوضح الرئيس والقائد العام للقوات المسلحة أنه لن يكون هناك أفراد عسكريون أمريكيون في أوكرانيا للمشاركة في القتال، وهذا ما زال قائما حتى اليوم.

وفى وقت سابق قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن روسيا تتوقع من أوكرانيا قبول مطالبها وإدراك الوضع الحالى.

جاء ذلك تعليقا على دعوة وجهها وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر لتقديم أوكرانيا تنازلات عن جزء من أراضيها للتوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال بهذا الشأن من وكالة أنباء "تاس" الروسية، إن "روسيا تنتظر قبول كييف لمطالب موسكو وإدراكها للوضع الحالي - الوضع الحقيقي القائم".


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