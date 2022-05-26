الاحتلال الإسرائيلى ينفذ اعتقالات واسعة بحق الفلسطينيين مع اقتراب مسيرة "الأعلام" بالقدس

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه تم اعتقال الأسير المحرر أنور حامد أبو بكر، وشابين آخرين من محافظة"جنين" الواقعة في شمال الضفة الغربية، فيما تم اعتقال ستة آخرين من محافظة قلقيلية المحاصرة بجدار الفصل العنصري.



وأضافت المصادر أنه تم اعتقال الاحتلال الأسير المُحرر يوسف رائد حامد (20 عاما) من بلدة سلواد شمال شرق رام الله، وفلسطينيًا آخر من المدينة الواقعة في وسط الضفة.



واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد لافي، من بلدة "حوارة" في محافظة نابلس والتي تشهد اشتباكات مستمرة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال منذ ثلاثة أيام.



وفي الخليل جنوبًا، اعتقلت قوات الاحتلال 14 فلسطينيًا غالبيتهم من عائلة جرادات.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، خمسة فلسطينيين في الوقت الذي يزداد فيه التوتر بشأن مسيرة الأعلام المقررة يوم الأحد المقبل.