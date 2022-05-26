اليوم السابع
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الخميس، 26 مايو 2022 06:31 م
أكرم القصاص
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الإمارات والهند تتفقان على تعزيز علاقاتهما الثنائية

الخميس، 26 مايو 2022 06:00 م
الإمارات والهند تتفقان على تعزيز علاقاتهما الثنائية الإمارات - أرشيفية
أ ش أ

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اتفقت دولتا الإمارات والهند على زيادة مجالات التعاون الثنائي بين البلدين لتسريع التقدم في العمل المناخي وتنفيذ بنود "اتفاق باريس".


وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن ذلك جاء خلال زيارة رسمية قام بها الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي إلى الهند، التقى خلالها مسئولين في الحكومة الهندية ورؤساء الشركات الصناعية، وتركزت على الاستفادة من الفرص التي يتيحها التحوّل في قطاع الطاقة والنمو الصناعي.


والتقى الجابر خلال الزيارة مع وزير الشئون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، حيث اتفقا على بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص تهدف للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة القطاع الزراعي، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، والتمويل المستدام، وتطوير سوق الكربون.


كما شهدت الزيارة عقد لقاءات ثنائية مع عدد من كبار المسئولين في الحكومة الهندية شملت كلا من بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة وشئون المستهلك والأغذية والتوزيع العام والمنسوجات، وشيري بوبندر ياداف، وزير البيئة والغابات وتغير المناخ.


الإمارات

الهند

الإمارات والهند

سلطان الجابر


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