الإمارات: التعاون الدولى الإيجابى العامل الأهم فى دخول عصر الميتافيرس

إيمان حنا

أكد عمر سلطان العلماء وزير دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن الإمارات مستمرة في صياغة رؤى مستقبلية متجددة تحدد المسارات وترسم خارطة المستقبل تماشيا مع اعتماد تطوير استراتيجية دبي "للميتافيرس"، بإشراف الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ، ولي عهد دبي، لتعزيز مكانة الدولة كمنصة عالمية ذكية تشمل أحدث تقنيات العالم الجديد. وفق بيان لمجلس الوزراء الإماراتى.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "بناء مستقبل مشترك: صناعة الميتافيرس"، ضمن أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يعقد في مدينة دافوس السويسرية بمشاركة أكثر من 2000 من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار، والمفكرين والعلماء ونخبة من قيادات القطاع الخاص والأكاديمي لصياغة رؤى وأفكار جديدة تعزز جاهزية الحكومات والقطاع الخاص لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وتحديد مسارات عمل مشتركة للمرحلة المقبلة وتطوير منظومة الفرص لمستقبل أفضل.

وقال عمر سلطان العلماء إن المستجدات التي يحملها "الميتافيرس" في مختلف مجالات الحياة والقطاعات الرئيسية، تساهم في تطور المجتمعات، وتشمل العديد من الفرص والتحديات التي يجب الاستعداد لها وابتكار الحلول لمتغيراتها، بما يضمن توظيف إمكاناتها في خدمة الأفراد والحكومات والشركات، ويوفر إمكانات الوصول إليها لجميع الأفراد حول العالم بدون استثناء.

وأضاف أن تعزيز التعاون الدولي الإيجابي يمثل العامل الأهم في دعم مسيرة العالم إلى عصر "الميتافيرس"، وتعزيز وعي المجتمعات بأسس ومميزات وتحديات عصر "الميتافيرس" مؤكدا أن الميتافيرس مثل أي قطاع ناشئ آخر يتطلب تطوير أطر تنظيمية وتشريعية، تحقق أقصى استفادة من إمكاناته، مع الحفاظ على خصوصيات الأفراد وتلبية متطلبات الأمن السيبراني، والتركيز على تعزيز الآفاق الاقتصادية الجديدة التي يتيحها عالم "الميتافيرس".