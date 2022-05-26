اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مايو 2022 01:51 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع عدد ضحايا تفجيرات أفغانستان إلى 32 قتيلا و54 مصابا

الخميس، 26 مايو 2022 12:30 ص
ارتفاع عدد ضحايا تفجيرات أفغانستان إلى 32 قتيلا و54 مصابا أفغانستان - أرشيفية
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ارتفع عدد قتلى تفجيرات مدينة مزار شريف إلى 22 قتيلا و32 إصابة، و10 قتلى و22 إصابة بتفجير بمسجد وسط العاصمة الأفغانية كابول، حسبما ذكرت وسائل إعلام أفغانية.

وفى وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أفغانية، بوقوع تفجيرات استهدفت، مسجداً فى عاصمة أفغانستان كابول، و3 حافلات بمدينة مزار شريف. 

وقال متحدث باسم عمدة العاصمة كابول بأن انفجارا وقع في مسجد بالمدينة، وأضاف أن شخصين على الأقل أصيبا، لكن مستشفى الطوارئ في كابول أعلن في تغريدة على تويتر أنهم استقبلوا خمس جثث نتيجة الانفجار وأكثر من عشرة جرحى. 

إلى ذلك، قتل تسعة أشخاص على الأقل عندما استهدفت قنابل ثلاث حافلات صغيرة في مدينة مزار شريف الأفغانية، وفق ما أعلنت الشرطة.

وقال المتحدث باسم الشرطة: “زرعت القنابل على متن ثلاث حافلات صغيرة في مناطق مختلفة من المدينة”.


أفغانستان

الجيش الأفغانى

تفجيرات أفغانستان

مزار شريف


الموضوعات المتعلقة

ارتفاع عدد ضحايا التفجيرات المتفرقة فى أفغانستان إلى 14 قتيلا

الأربعاء، 25 مايو 2022 08:23 م

مقتل 9 أشخاص بـ 3 تفجيرات في مدينة مزار شريف في أفغانستان

الأربعاء، 25 مايو 2022 06:37 م

مجلس الأمن يبدى قلقه الشديد إزاء حقوق الإنسان وحريات النساء فى أفغانستان

الأربعاء، 25 مايو 2022 03:00 ص

ترامب وبايدن.. 3 جولات ربحها الرئيس السابق فى "معركة الشعبية".. الانسحاب الفوضى من أفغانستان شهد "الرصاصة الأولى" من دونالد.. تبعات الحرب الأوكرانية ونزيف اقتصاد أمريكا الأكثر تأثيراً.. وأزمة لبن الأطفال الأبرز

الأربعاء، 18 مايو 2022 10:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة