احتفالية bt100 تكرم شركة أسترازینیكا مصر

كتب - أحمد يعقوب - هانى الحوتى - تصوير: كريم عبد العزيز - محمد الحصرى

كرمت احتفالية bt100 الحدث الأهم والأكبر بمجتمع المال والأعمال في مصر، شركة أسترازینیكا مصر وتسلم الجائزة الدكتور حاتم الوردانى رئیس مجلس الإدارة، ضمن الأكثر تأثيراً في الاقتصاد.

وحرصت احتفالية "bt100"، والتي عقدت للعام الخامس على التوالي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء، على تكريم عددًا كبيرًا من كبار رجال الأعمال ومسئولي كبرى المؤسسات الاقتصادية والأهلية عن دورهم في دعم الاقتصاد الوطني وتقديم المساندة للفئات الأكثر احتياجًا، وضمت قائمة المكرمين شركات تعمل بقطاعات الخدمات المالية والبنوك، والعقارات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، والصناعة، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، وشخصيات عامة ورجال أعمال عن جهودهم في تحقيق التنمية.

وقدم التكريم كلًا من محمد عبد الباقي رئيس تحرير مجلة Business Today وEgypt Today، وعمرو الفقي رئيس مجلس إدارة شركة POD، وجمال صلاح نائب رئيس مجلس إدارة شركة POD، وألبرت شفيق رئيس شبكة قنوات ON، وأكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع، والدكتور محمد الباز رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير موقع وجريدة الدستور، لتسليم جوائز الاحتفالية هذا العام.

وتعقد مجلة Business Today، احتفالية "bt100" للعام الخامس على التوالي تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، وتنظمها شركة "POD"-الرائدة في العلاقات العامة والإعلامية- و شهدت الاحتفالية في نسخها السابقة حضورًا لافتًا من العديد من الوزراء، بالإضافة إلى نخبة من رؤساء البنوك والهيئات الحكومية وأعضاء البرلمان وحشد كبير من رجال الأعمال ومسئولي كبرى الشركات العاملة في قطاعات الخدمات المالية، والاستثمار، والبنوك، والصناعة، والعقارات.

بالإضافة إلى رعاية مجلس الوزراء، حظت احتفالية "bt100" هذا العام على رعاية مجموعة من كبرى المؤسسات الاقتصادية أبرزها مجموعة طلعت مصطفى، هايد بارك للتطوير العقاري، فودافون مصر، ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، فيليب موريس مصر، فايزر مصر للمستحضرات الدوائية والحيوية، اتصالات مصر، ال جيLG للالكترونيات مصر، استرازينيكا مصر، المصرية للاتصالات WE، شركة مصر القابضة للتأمین، مجموعة إي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية، عصفور كريستال، الشركة الألمانية اللبنانية للصناعة- دهانات GLC، جي ڤي للتطوير العقاري.