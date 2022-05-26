إنفلونزا الطماطم تنتشر في ولايات الهند.. اكتشاف 26 حالة

أنس حبيب

قالت وسائل إعلام هندية أن فيروس إنفلونزا الطماطم يشهد انتشار في بعض ولايات الهند، وذلك بعد اكتشاف 26 حالة مؤخرا في ولاية أوديشا بشرق البلاد، مما أثار اهتمام السلطات الصحية.

وأضافت الصحف الهندية، أن الفيروس المعوى الذى يصيب الأطفال ويندر تواجده بين البالغين قد ظهر بداية الشهر الجارى في بعض الولايات الجنوبية، مثل "كيرالا"، وهو يسبب طفح جلدى في اليدين، والفم، والقدم مع ارتفاع بدرجة حرارة الجسد والجفاف بين الأطفال في الفئة العمرية بين الخامسة حتى التاسعة.

وأشارت وسائل الإعلام الهندية أن المرض شديد العدوى يتطلب عزل الحالة من خمس أيام إلى أسبوع، ولكنه ليس مرض خطير ويسهل الشفاء منه حال التداوى.

ويسمى الفيروس "مرض اليد، والقدم، والفم" وهو اسمه العلمى لكنه حصل على اسم "فيروس الطماطم" بسبب لون البثور الأحمر التي تنتشر في جسد المصاب بالمرض من الأطفال.

وكشف مسؤولي الصحة بولاية أوديشا أن الحالات المصابة بالفيروس مستقرة ولم تشكل أي خطورة حتى الأن، مع تحذير لباقى الولايات لهندية لاتخاذ الإجراءات الصحية فى الحدود لمنع انتشار الفيروس بين الأطفال.