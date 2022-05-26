اليوم السابع
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الخميس، 26 مايو 2022 11:35 ص
أكرم القصاص
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إلغاء الإجازات والراحات ومعرض للسلع المخفضة فى احتفالات السيدة العذراء بالمنيا

الخميس، 26 مايو 2022 11:22 ص
إلغاء الإجازات والراحات ومعرض للسلع المخفضة فى احتفالات السيدة العذراء بالمنيا اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا: حسن عبد الغفار

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قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أنه تم إلغاء كافة الإجازات والراحات لكافة المنوطين بالاحتفال تزامنا مع احتفالات دير السيدة العذراء التى بدات اليوم وتنتهى 2 يونيو المقىل، مع تشكيل غرفة عمليات فرعية بكافة الجهات المعنية لتعمل علي مدار الساعة وتكون علي اتصال دائم ومستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة للإبلاغ عن أي حدث واتخاذ ما يلزم بشأنه من إجراءات فورية.
 
وأكد المحافظ على توفير عدد كاف من الخبز يوميا بالتنسيق مع الجهات المختلفة، مع إقامة معرض لبيع مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة للزائرين، مع تكثيف المرور بالتنسيق مع الصحة وحماية المستهلك والجهات الشريكة لضبط الأسعار ومراقبة صلاحية المواد الغذائية وأماكن عرض وبيع اللحوم، حفاظاَ علي صحة وسلامة المترددين.

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