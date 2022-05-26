إخلاء سبيل المتهم بالتعدى على الإعلامية سالى عبد السلام

كتب أحمد حسني

قررت نيابة القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل شخص متهم بالتعدى على الإعلامية سالى عبد السلام، داخل إحدى محطات الوقود.



وكانت نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط الشاب الذى اتهم بالاعتداء على الإعلامية سالى عبد السلام، بإحدى محطات الوقود بالتجمع الخامس، وتبين أنه موظف بإحدى شركات المقاولات بالقاهرة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.