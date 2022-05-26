إحالة أوراق ربة منزل قتلت رضيعتها فى منشأة ناصر للمفتى

كتب إبراهيم قاسم

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بإحالة أوراق ربة منزل قتلت طفلتها الرضيعة عمدا بإلقائها من الطابق الخامس فى منطقة منشأة ناصر، العام الماضي، إلي فضيلة المفتي

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 5458 لسنة 2021 جنايات منشأة ناصر، أن المتهمة "م. أ" 33 عاما، قتلت طفلتها الرضيعة عمدا، وبيتت النية وعقدت العزم على إزهاق روحها والخلاص منها لحملها فيها سفاحا، وما إن ولدت الطفلة حية حتى ألقتها من الطابق الخامس بمحل سكنها، فأحدثت ما بها من إصابات حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من أهالي منطقة منشأة ناصر، بالعثور على جثة طفلة حديثة الولادة ملقاة في الشارع، وتبين من التحريات أن الأم وراء ارتكاب الجريمة، حيث قامت بإلقاء طفلتها عمدا من الطابق الخامس للتخلص منها.

ودلت التحريات أن الطفلة المجني عليها نتيجة علاقة غير شرعية بين الأم المتهمة وشخص آخر.