اليوم السابع
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"أوابك" ارتفاع عدد مشاريع إنتاج الهيدروجين المعلنة بالدول العربية لـ38 مشـروعاً

الخميس، 26 مايو 2022 11:27 ص
"أوابك" ارتفاع عدد مشاريع إنتاج الهيدروجين المعلنة بالدول العربية لـ38 مشـروعاً براميل - أرشيفية
كتبت -مروة الغول

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شهد الربع الأول من عام 2022 ، نشاطاً ملحوظا من جانب الدول العربية في ســــبيل تعزيز التعاون والشـــراكة الدولية في مجال الهيدروجين والسـعي نحو تنفيذ مشـاريع عملاقة وتوقيع مذكرات تفاهم، منها ما يقوم على إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضـراء، بينما يقوم البعض الآخر على التوسع في إنتاج الهيدروجين الأزرق أو مشتقاته مثل الأمونيا الزرقاء، بالإضافة إلى تطبيقات الهيدروجين في مجال النقل البري والبحري والجوي وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين الربع الأول2022 .
 
 
وأشار التقرير الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة أوابك، أنه في ضوء تلك التطورات المتسارعة، ارتفع عدد مشاريع إنتاج واستخدام الهيدروجين المعلنة في الدول العربية إلى 38 مشـروعاً، غالبيتها لإنتاج الهيدروجين الأخضـر والأمونيا الخضـراء بإجمالي 24 مشـروع، بينما خصـص 9 مشاريع لإنتاج الهيدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء، و5 مشــاريع لتطبيقات الهيدروجين في مجال النقل البري والبحري والجوي .
 
 
 

البترول

الغاز

الهيدروجين

إنتاج الهيدروجين

الأمونيا


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