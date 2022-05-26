اليوم السابع
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الخميس، 26 مايو 2022 06:45 م
أكرم القصاص
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أمريكا تجدد دعمها لسيادة جورجيا وسلامتها الإقليمية

الخميس، 26 مايو 2022 06:00 م
أمريكا تجدد دعمها لسيادة جورجيا وسلامتها الإقليمية وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
أ ش أ

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جددت الولايات المتحدة دعمها الثابت لسيادة جورجيا وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليًا.
 
وأشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان صحفي نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس بمناسبة عيد جورجيا القومي بإصرار شعب جورجيا الراسخ على السعي وراء مستقبل أوروبي ـ أطلسي.
 
وقال إن الشعب الجورجي يدرك جيدا قيمة الاستقلال والحرية، مضيفا أنه خلال 30 عامًا من علاقتنا الثنائية، كانت الولايات المتحدة فخورة بدعم جهود جورجيا لتعزيز التنمية الديمقراطية وتنويع اقتصادها وبناء مستقبل مزدهر، وأن واشنطن وتبلّيسي عملتا معًا لدعم الأمن العالمي والإقليمي.
 
وجدد وزير الخارجية الأمريكي التزام الولايات المتحدة المستمر بالشراكة مع جورجيا في طريقها نحو التكامل الأوروبي -الأطلسي بمناسبة احتفالها بعيد استقلالها، واختتم بيانه قائلا: بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أتمنى لشعب جورجيا عيد استقلال سعيد.

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