أعراض تخثر الأوردة العميقة "DVT".. منها تورم الساق

كتب - حسام الشقويرى

يحدث التخثر الوريدي العميق عند حدوث جلطة دموية في واحد أو أكثر من الأوردة العميقة في الجسم، وعادة ما يكون ذلك في الساقين، ويمكن أن يسبب التخثر الوريدي العميق ألمًا أو تورمًا في الساق، لكن يمكن أن يحدث أيضًا من دون أي أعراض حسبما نشر موقع mayoclinic.

ويمكن أن يحدث التخثر الوريدي العميق إذا كنت مصابًا بحالات صحية معينة تؤثر على عملية تجلط الدم لديك، ويمكن أن يحدث تجلد دم في ساقيك أيضًا إذا كنت لا تتحرك لفترة طويلة، مثل فترة ما بعد الجراحة، أو بعد وقوع حادث، أو عندما تسافر لمسافة طويلة، أو عندما تظل ملازمًا للفراش.

ويُعد التخثر الوريدي العميق حالة خطيرة، نظرًا لأن الجلطات الدموية في أوردتك قد تتحرر وتنتقل عبر مجرى الدم وتستقر في رئتيك وتمنع تدفق الدم، وعلى الرغم من ذلك، يمكن أن يحدث الانصمام الرئوي من دون أي دليل لوجود التخثر الوريدي العميق.

الأعراض

يمكن أن تتضمن مؤشرات التخثر الوريدي العميق وأعراضه ما يلي:

تورم الساق المصابة. ونادرًا ما يحدث تورُّم في كلتا الساقين.

شعور بألم في الساق. يبدأ الألم غالبًا في عضلة ربلة الساق، ويشبه التشنجات المؤلمة أو الوجع الشديد.

احمرار لون جلد الساق أو تغير لونه.

الشعور بسخونة في الساق المصابة.

من الممكن الإصابة بالتخثر الوريدي العميق من دون أعراض واضحة.

الحالات التي تستلزم زيارة الطبيب

الانصمام الرئوي

إذا ظهرت عليك مؤشرات وأعراض الانصمام الرئوي، وهو أحد مضاعفات التخثر الوريدي العميق المهددة للحياة، فاطلب الرعاية الطبية الفورية.

وتشمل المؤشرات والأعراض التحذيرية للانصمام الرئوي ما يلي:

ضيق النفس المفاجئ

قد يزداد ألم الصدر أو الشعور بعدم الراحة عند أخذ نَفَس عميق أو عند السعال

الشعور بالدوار أو الدوخة أو الإغماء

سرعة النبض

سرعة التنفس

السعال المصحوب بالدم

طلب موعد في مايو كلينيك

الأسباب



ويمكن أن يتسبب أي شيء يمنع تدفق الدم أو تخثره بشكل طبيعي في حدوث جلطة دموية، والأسباب الأساسية للتخثر الوريدي العميق هي تضرر الوريد بسبب جراحة أو إصابة جسدية والالتهاب الناجم عن العدوى أو الإصابة.