أسعار الذهب اليوم الخميس 26 مايو 2022

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم، في ظل استقرار أسعار المعدن النفيس في مصر خلال تداولات الخميس 26 مايو 2022، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1055 جنيها للجرام. أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 يسجل 903 جنيهات.



عيار 21 يسجل 1055 جنيها.



عيار 24 يسجل 1206 جنيهات.



الجنيه الذهب 8440 جنيها.

تعززت أسعار الذهب اليوم مع تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى له في شهر للجلسة الثانية على التوالي، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالدولار أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1858.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:57 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى منذ التاسع من مايو عند 1865.29 دولار أمس العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1854.40 دولار.

ويتراجع الدولار، وهو أحد الملاذات الآمنة المنافسة للذهب، على نطاق واسع جنبا إلى جنب مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية من مستويات هي الأعلى في سنوات مع التيسير القوي من مجلس الاحتياطي الفدرالي.