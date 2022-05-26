اليوم السابع
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الخميس، 26 مايو 2022 01:09 م
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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الخميس، 26 مايو 2022 12:00 م
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضروات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎
‏‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الخميس وجاءت كالتالى:-
 
‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 10 جنيهات للكيلوجرام.
‏‎‏‎- البطاطس 5 جنيهات.
‏‎‏‎- البصل الأبيض 3.75 جنيهات.
‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3.75 جنيهات
‏‎‏‎- الكوسة بـ 6.5 جنيه .
‏‎‏‎- الجزر بـ 7 جنيهات.
‏‎‏‎- الخيار بـ 5.5 جنيه.
‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيه.
‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه.
‏‎‏‎- الباذنجان العروس 5.5 جنيه
‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 6 جنيهات.
‏‎‏‎- الفلفل الألوان 22 جنيها.
‏‎‏‎- الليمون بـ 14 جنيها.
- فاصوليا 11‎ جنيها.
‏- بلح بارحى 34 جنيها.
- بسلة 11 جنيها.
- بامية 32‏‎ جنيها.
‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
‏‎- وورق عنب 19 جنيها.
‏‎‏‎- تفاح احمر إيطالى 30 جنيها.
‏- عنب أحمر 25 جنيها.
- برتقال بلدى 5 جنيهات.
- الفراولة 11 جنيها.
- جوافة 15 جنيها.
- خوخ 8.5 جنيه.
 
 

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات


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