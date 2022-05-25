اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مايو 2022 12:38 م
أكرم القصاص
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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الأربعاء، 25 مايو 2022 12:00 م
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية سوق الخضروات - ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎
‏‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأربعاء وجاءت كالتالى:
 
‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 10 جنيه للكيلوجرام.
‏‎‏‎- البطاطس 5 جنيه.
‏‎‏‎- البصل الأبيض 3.75 جنيهات.
‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3.75 جنيهات
‏‎‏‎- الكوسة بـ 6.5 جنيه .
‏‎‏‎- الجزر بـ 7 جنيه.
‏‎‏‎- الخيار بـ 5.5 جنيه.
‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيه.
‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه.
‏‎‏‎- الباذنجان العروس 5.5 جنيه
‏‎‏‎‏‎‏‎الفلفل البلدى 7.5
‏‎‏‎- الفلفل الألوان 22 جنيها.
‏‎‏‎- الليمون بـ 14 جنيها.
فاصوليا 11‎
‏- بلح بارحى 34 جنيه
بسلة 11
بامية 32‏‎
‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيه
‏‎وورق عنب 19 جنيه
‏‎‏‎- تفاح احمر إيطالى 30 جنيه.
برتقال بلدى 5 جنيه
الفراولة 11 جنيه
جوافة 15
خوخ 8.5
 
 

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات


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