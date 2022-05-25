أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‏‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأربعاء وجاءت كالتالى:

‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 10 جنيه للكيلوجرام.

‏‎‏‎- البطاطس 5 جنيه.

‏‎‏‎- البصل الأبيض 3.75 جنيهات.

‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3.75 جنيهات

‏‎‏‎- الكوسة بـ 6.5 جنيه .

‏‎‏‎- الجزر بـ 7 جنيه.

‏‎‏‎- الخيار بـ 5.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيه.

‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه.

‏‎‏‎- الباذنجان العروس 5.5 جنيه

‏‎‏‎‏‎‏‎الفلفل البلدى 7.5

‏‎‏‎- الفلفل الألوان 22 جنيها.

‏‎‏‎- الليمون بـ 14 جنيها.

فاصوليا 11‎

‏- بلح بارحى 34 جنيه

بسلة 11

بامية 32‏‎

‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيه

‏‎وورق عنب 19 جنيه

‏‎‏‎- تفاح احمر إيطالى 30 جنيه.

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برتقال بلدى 5 جنيه

الفراولة 11 جنيه

جوافة 15

خوخ 8.5