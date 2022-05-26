أخبار مصر.. منع فرض رسوم جديدة من أى جهة حكومية إلا بموافقة مجلس الوزراء

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي منع فرض رسوم جديدة من أى جهة حكومية إلا بموافقة مجلس الوزراء، ونفى وزارة التموين ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء تسجيل رقم الهاتف المحمول كشرط لتحديث البطاقة التموينية، إضافة إلى تأكيد مركز معلومات الوزراء أن مصر تخطط لرفع الاكتفاء الذاتي من السلع بحلول 2025، علاوة على آخر استعدادات الأهلى لمباراة نهائي بطولة أفريقيا..

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..





مصطفى مدبولى: منع فرض رسوم جديدة من أى جهة حكومية إلا بموافقة مجلس الوزراء



وردا على ما ذكره طارق توفيق من أن هناك شكاوى من المستثمرين تتعلق بفرض رسوم جديدة من بعض الجهات التي يتعامل معها المستثمر بصورة منفردة، قال رئيس الوزراء: يوجد قرار من مجلس الوزراء بمنع فرض رسوم جديدة من أي جهة حكومية إلا بموافقة مجلس الوزراء.

رسائل مشتركة بين القاهرة ونيقوسيا حول التحديات التى تواجه البلدين.. وزيرا خارجية مصر وقبرص يشددان على عمق العلاقات.. شكرى: تطرقنا لتفعيل منتدى غاز شرق المتوسط .."يوانيس" يشيد بالدور الجوهرى المصرى في ليبيا وغزة

رسائل مشتركة بين وزيري خارجية مصر وقبرص خلال المؤتمر الصحفي المشتركة بين الوزير سامح شكري ونظيره القبرصي حول ملفات التعاون المشترك والتحديات التي تواجه البلدين خاصة في شرق المتوسط.





الأرض مقابل السلام.. روشتة كسينجر لحل أزمة أوكرانيا تثير الجدل.. وزير خارجية أمريكا الأسبق يقترح تنازل كييف عن القرم.. نائب أوكرانى يرد: لا يزال يعيش فى القرن العشرين.. وزيلينسكي: يخرج من ماض عميق



أعاد وزير خارجية أمريكا الأسبق والسياسي المخضرم هنري كيسنجر إثارة الجدل بعد طرحه حل الأزمة الأوكرانية عبر قاعدة "الأرض مقابل السلام"، وهو تكرار لتصريحات سابقة دونها فى مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست قبل ثمانية سنوات.





التموين تنفى إلغاء تسجيل رقم الهاتف المحمول كشرط لتحديث بطاقات التموين



كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء تسجيل رقم الهاتف المحمول كشرط لتحديث البطاقة التموينية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء.





ننشر لينك نتيجة الشهادة الإعدادية فى الجيزة



ينشر اليوم السابع لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة، ومن المقرر تفعيله بعد اعتماد النتيجة من محافظ الجيزة اليوم ورفع النتيجة على الموقع التالى: https://gizaresult.com/nat.html





قطع مياه الشرب مساء اليوم 8 ساعات عن 4 المناطق بالهرم لتحويل الخطوط



تشهد عدة مناطق بالهرم مساء اليوم، انقطاع مياه الشرب حيث أعلنت محافظة الجيزة أنه فى إطار تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة العمل بمختلف القطاعات قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتنفيذ خط بديل لخط طرد 800 مم رافع الصرف الصحي بمحطة منشأة البكارى نظراً لحدوث تأكل به.





مفاجأة.. محكمة إسرائيلية تؤيد حظر صلاة اليهود فى المسجد الأقصى



ألغت محكمة استئناف إسرائيلية حكماً أصدره قاضي محكمة جزئية أثار غضبا فلسطينيا شديدا يقضي بالتشكيك في مدى قانونية منع اليهود من الصلاة في حرم المسجد الأقصى، وأيدت حظر صلاة اليهود فى المسجد الأقصى.

الصحة العالمية: 157 إصابة بجدري القرود بالعالم وحالة واحدة بشرق المتوسط ولا وفيات.. متلقو اللقاح الجدرى قبل عام 1980 محميون من المرض.. ولا نتوقع تحول الفيروس لجائحة.. ولدينا لقاحات وأدوية ناجحة

أكدت منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن هناك أدوية ولقاحات ناجحة لفيروس جدري القرود، وأن لقاحات الجدري فعالة ضد جدري القرود، موضحة أن الأشخاص الذين تلقوا لقاح الجدري قبل عام 1980 محميون من الإصابة بجدري القرود.

المركزى الروسى يفاجئ العالم ويخفض الفائدة 3% ويتوقع تراجع التضخم إلى 4% عام 2024.. بيع الغاز بالروبل جعل العملة الروسية الأفضل أداء فى العالم.. وتخفيض الفائدة يعنى استيعاب الاقتصاد لصدمة العقوبات الغربية

فاجأ البنك المركزي الروسي العالم اليوم الخميس بتخفيض سعر الفائدة للمرة الثالثة منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وقيام أوروبا وأمريكا بفرض عقوبات على الاقتصاد الروسي دفعت الروبل الروسي للانهيار مع بدء تنفيذ العقوبات بشكل واسع قبل شهرين، حتى وصل سعر الروبل (150 روبل مقابل الدولار الواحد)، وهو ما دفع البنك المركزي الروسي وقتها إلى رفع الفائدة إلى 20% لكبح جماح التضخم وحماية الروبل.





الإعدام شنقا لعاطل قتل ربة منزل لسرقة مصوغاتها الذهبية فى البحيرة



قضت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار أشرف عبدالحفيظ عياد وعضوية المستشارين إيهاب حشمت الشنواني ومحمد عبد الحميد السعدني وسكرتارية خالد يوسف والمنعقدة بمحكمة إيتاى البارود، بالإعدام شنقاً للمتهم "م.م ع" 20عاما - عاطل- وذلك لقتله ربة منزل بمركز شبراخيت بالاشتراك مع آخرين وذلك بدافع سرقة مصوغاتها الذهبية.

سقوط مستريحة الإسماعيلية بعد جمعها 4 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها



تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة في مديرية أمن الإسماعيلية، بالتنسيق مع قسم شرطة ثانٍ الإسماعيلية، من ضبط مستريحة جديدة - ممرضة - جمعت مبالغ مالية من المواطنين بإيهامهم بتوظيفها مقابل الأرباح.

بعد ظهور 26 حالة فى الهند.. أنفلونزا الطماطم تسبب التعب والإرهاق مع ارتفاع درجة الحرارة.. الفيروس يظهر فى اليد والقدم ولا يسبب الوفاة لكنه سريع الانتشار.. يتطلب العزل من 5 لـ7 أيام.. والأطفال أكثر عرضة للإصابة

أعلنت وسائل إعلام هندية اكتشاف 26 حالة مصابة بفيروس أنفلونزا الطماطم الذي يشهد انتشار في بعض ولايات الهند، وخاصة ولاية أوديشا بشرق البلاد، مما أثار اهتمام السلطات الصحية.





هشام سليم عن إصابته بالسرطان: كل اللى يجيبه ربنا كويس وأنا بخير لحد دلوقتى



كشف الفنان هشام سليم تطورات حالته الصحية بعد انتشار العديد من الأنباء حول اصابته بالسرطان، حيث أكد في تسجيل صوتى لبرنامج "et بالعربى" أن صحته جيدة قائلاً: "أنا الحمد لله كويس وكله تمام الحمد لله، وبيتهيالى السرطان اللى بتقولوا عليه دلوقتى أحسن من كوفيد والحاجات اللى بتضيع البنى آدمين في 3 أيام، كل اللى يجيبه ربنا كويس وأنا بخير لحد دلوقتى والحمد لله وقاعد في السخنة".





أول ظهور لـ"أبو الليف" من العناية المركزة: بطمّن جمهورى ومجهز أعمال جديدة.. لايف



كشف المطرب نادر أبو الليف عن آخر تطورات حالته الصحية بعد تعرضه مؤخرًا لأزمة نقل على أثرها لأحد المستشفيات، قائلاً فى تصريحات لـ"اليوم السابع": الحمد لله حالتى مستقرة بعد تعرضى لضعف في عضلة القلب وضيق في التنفس.

الأهلى يخوض مرانه الأول بالمغرب اليوم على ملعب "وش السعد".. الأحمر يستعيد 4 لاعبين قبل النهائى الأفريقى.. موسيمانى يطالب لاعبيه باستغلال الفرص أمام مرمى الوداد.. واهتمام إعلامى ببعثة بطل أفريقيا بالدار البيضاء

يخوض فريق الأهلى، مساء اليوم الخميس، أول مران له بالمغرب استعداداً لمباراة الوداد المرتقبة المقرر لها التاسعة من مساء الاثنين المقبل بتوقيت القاهرة بملعب محمد الخامس فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، ووصلت بعثة الأحمر المغرب مساء أمس على متن طائرة خاصة برئاسة محمود الخطيب لخوض اللقاء المرتقب التى يتطلع خلالها المارد الأحمر للفوز من أجل حصد لقب دورى أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالى والـ11 فى تاريخ النادى.