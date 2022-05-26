البنك المركزى الروسى يخفض سعر الفائدة الرئيسى بواقع 3% إلى 11% سنويا



وأضاف البيان: "تشير أحدث البيانات الأسبوعية إلى تباطؤ كبير في معدلات نمو الأسعار الحالية، تسهل ديناميكيات سعر صرف الروبل تخفيف الضغط من التضخم، إلى جانب الانخفاض الملحوظ في التوقعات التضخمية للسكان والأعمال".



ورجح المركزي الروسي إمكانية خفض سعر الفائدة الرئيسي مجددا في الاجتماعات المقبلة، مشيرا إلى تباطؤ معدل التضخم السنوي في روسيا، ففي شهر أبريل الماضي كان عند 17.8%، وفي 20 مايو الجاري تباطأ التضخم إلى 17.5%.



وفيما يتعلق بالضغوطات الخارجية، قال المركزي الروسي، إن الظروف الخارجية للاقتصاد الروسي لا تزال صعبة، لكن في الوقت نفسه انخفضت مخاطر الاستقرار المالي بشكل طفيف.



وجاء قرار المركزي الروسي اليوم مخالفا لتوقعات خبراء اقتصاديين الذين توقعوا أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة 1% - 2%.