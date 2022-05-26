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البنك المركزى الروسى يخفض سعر الفائدة الرئيسى بواقع 3% إلى 11% سنويا

الخميس، 26 مايو 2022 10:53 ص
البنك المركزى الروسى يخفض سعر الفائدة الرئيسى بواقع 3% إلى 11% سنويا البنك المركزى الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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قرر البنك المركزي الروسي، خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 3% إلى 11% سنويا.. وذكر البنك في بيان عقب اجتماع طارئ لمجلس إدارته اليوم الخميس، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم "قرر مجلس إدارة بنك روسيا (المركزي الروسي) خفض السعر الرئيسي ابتداء من 27 مايو الجاري بمقدار 300 نقطة أساس إلى 11% سنويا".


وأضاف البيان: "تشير أحدث البيانات الأسبوعية إلى تباطؤ كبير في معدلات نمو الأسعار الحالية، تسهل ديناميكيات سعر صرف الروبل تخفيف الضغط من التضخم، إلى جانب الانخفاض الملحوظ في التوقعات التضخمية للسكان والأعمال".


ورجح المركزي الروسي إمكانية خفض سعر الفائدة الرئيسي مجددا في الاجتماعات المقبلة، مشيرا إلى تباطؤ معدل التضخم السنوي في روسيا، ففي شهر أبريل الماضي كان عند 17.8%، وفي 20 مايو الجاري تباطأ التضخم إلى 17.5%.


وفيما يتعلق بالضغوطات الخارجية، قال المركزي الروسي، إن الظروف الخارجية للاقتصاد الروسي لا تزال صعبة، لكن في الوقت نفسه انخفضت مخاطر الاستقرار المالي بشكل طفيف.


وجاء قرار المركزي الروسي اليوم مخالفا لتوقعات خبراء اقتصاديين الذين توقعوا أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة 1% - 2%.

 


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