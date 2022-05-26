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أبو الغيط يناقش مستجدات القضية الفلسطينية مع جبريل الرجوب

الخميس، 26 مايو 2022 06:46 م
أبو الغيط يناقش مستجدات القضية الفلسطينية مع جبريل الرجوب أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية
كتب بيشوى رمزى

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استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث ناقش معه مستجدات القضية الفلسطينية، في ضوء التحديات التي تتعرض لها في الفترة الأخيرة، وبخاصة ما يتعلق بتزايد العنف الذي تُمارسه قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني بوتيرة مطردة.
 
وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة بالجامعة العربية، أن أبو الغيط استمع إلى عرضٍ قدمه الرجوب للأوضاع الفلسطينية، مركزاً على نحو خاص على الأوضاع في مدينة القدس، وخطة الاحتلال لتقسيم الأقصى زمانياً ومانياً، فضلاً عن التوسع الاستيطاني المتزايد. 
 
ونقل المصدر عن أبو الغيط تأكيده خلال اللقاء، أن التطورات الأخيرة تكشف عن أن إدارة الصراع ليست حلاً، وأن الأوضاع في الأراضي المحتلة تقترب من نقطة خطيرة بسبب ممارسات الاحتلال التي تهدم أسس حل الدولتين وتفتح الباب للمزيد من العنف.

جامعة الدول العربية

حركة فتح

فلسطين

القضية الفلسطينية


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