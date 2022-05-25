25 عاما على تخريج أول دفعة من برنامج الدراسة بالفرنسية بـ"تجارة عين شمس" ..صور

كتب محمود راغب

شهد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب نيابة عن الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس وبحضور الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة حفل اليوبيل الفضى ومرور 25 عاما على إنشاء القسم الفرنسى بكلية التجارة، وكذلك حفل تخرج الدفعات الثلاث الأخيرة لبرنامج الدراسة باللغة الفرنسية بكلية التجارة وذلك بحضور مديرة العلاقات الدولية بجامعة بواتية ، عميد معهد إدارة الشركات جامعة بواتية ، الدكتور هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور ممدوح عبد العليم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة إيمان عبد السلام المنسق الأكاديمى ولفيف من أساتذة الكلية، وأولياء الأمور والطلاب.

وفى كلمته أعرب الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن سعادته بحضور هذا الحفل والذى يزامن اليوبيل الفضى ومرور أكثر من 20 عاما على الشراكة بين جامعة بواتيه وجامعة عين شمس (DGCI)، موضحا أن قسم اللغة الفرنسية ولد ليكون عملاقا منذ بدايته، فطالب هذا القسم يحمل شهادة جامعة عين شمس وجامعة بواتيه مما يجعل طلاب جامعة عين شمس على درجة عالية من العلم تمكنهم من صقل مهاراتهم وقدراتهم لمواكبة احتياجات سوق العمل فى جميع القطاعات بالداخل أو بالخارج وخاصة الشركات متعددة الجنسيات وبما يحقق لهم الجودة والتميز فى أدائهم لوظائفهم لخدمة المجتمع، كما وجه الشكر لأولياء الأمور الداعمين لأبنائهم فى مشوارهم العلمى والعملى.

وفى كلمة مسجلة قام مارك باريتيه سفير فرنسا بتوجيه كلمة للطلاب أعرب فيها عن فخره وتقديره لمجهودهم العلمى وأشاد بعمل الفرق المصرية والتعاون المثمر مع الجانب الفرنسى والذى كان له الفضل فى احتفالية اليوم.

كما ثمن الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة المجهود المبذول من جميع الأطراف المشاركة والتى كان لها الفضل فيما نشهده سويا اليوم و الاحتفال بمرور 25 عام على تخرج الدفعة الأولى لبرنامج الدراسة باللغة الفرنسية بكلية التجارة والذى يتوافق مع الاحتفال بمرور أكثر من 20 عاما على الشراكة بين جامعه بواتيه وجامعه عين شمس (DGCI) فضلا عن تكريم دفعات (2019 - 2020- 2021) وقام نيابة عن الطلاب بتوجيه الشكر لجميع الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور كما قام بتوجيه للسيد ا.د محمود المتينى رئيس جامعه عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لما قدموه من دعم للبرنامج والكلية.

وأبدت الدكتورة إيمان عبد السلام المنسق الأكاديمى للقسم الفرنسى اليوم سعادتها بتخريج الدفعات الثلاث الاخيرة لبرنامج الدراسة باللغة الفرنسية بكلية التجارة والذى يأتى بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الفضى ومرور أكثر من 20 عام على الشراكة بين جامعه بواتيه وجامعه عين شمس (DGCI) وأضافت سيادتها أن تعليم اللغات ليس له بديل لمد جسور التواصل بين بلدنا الحبيب وبين بلدان العالم .

جدير بالذكر انه تم التعاون بين جامعة عين شمس وجامعة بواتييه بفرنسا بموجب اتفاقية الشراكة بين كلية التجارة-جامعة عين شمس ومعهد إدارة الشركات- جامعة بواتييه بفرنسا فى ابريل عام 2000 بهدف إعداد كوادر من الخريجين فى مجالات الإدارة المختلفة وتطبيقات المحاسبة والمراجعة.

وفى نهاية الاحتفالية كرم الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة بتكريم السيدة مديرة العلاقات الدولية بجامعة بواتية ، الدكتور عميد معهد إدارة الشركات جامعة بواتية ، الدكتورة إيمان عبد السلام المنسق الأكاديمى للقسم الفرنسى ومحمد حسن مسئول الأمن بالقسم وعددا من الشخصيات الهامه كما قام بتوزيع شهادات التخرج على الطلاب.