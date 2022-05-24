اليوم السابع
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رئيس جامعة عين شمس يشهد حصول كليتى الهندسة والطفولة على الاعتماد والجودة

الثلاثاء، 24 مايو 2022 01:38 م
رئيس جامعة عين شمس يشهد حصول كليتى الهندسة والطفولة على الاعتماد والجودة جامعة عين شمس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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شهد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الاحتفالية التي أقامتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برئاسة د. يوهانسن عيد، تحت عنوان " ضمان الجودة والرقمنة الطريق إلى تطوير وإدارة التعليم".
 
وتم تسليم شهادات الجودة والاعتماد لكلا من الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة لحصول الكلية على الاعتماد البرامجي لثمان برامج دراسية، ود. هويدا الجبالي عميد كلية الدراسات العليا للطفولة لحصول الكلية على الاعتماد المؤسسي، وذلك بحضور الدكتورة رشا خفاجي مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة عين شمس.
 
جاء ذلك تتويجاً لجهود إدارة الجامعة ومركز ضمان الجودة والاعتماد بها بالتعاون مع  الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بهدف نشر وتطبيق ثقافة الجودة بالمؤسسات التعليمية وبما يتوافق ورؤية مصر 2030 في تطبيق معايير جودة التعليم العالي.

جامعه عين شمس

كليه الهندسه محمود المتينى

المتينى

الجوده والاعتماد


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