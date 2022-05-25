20 ألفا و143 طن قمح رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

دمياط - معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادرت 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS KALYMNOS) والتى ترفع علم قبرص، ويبلغ طولها 295 مترا وبعرض 46 مترا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 60 ألف طن من الغاز المسال .



وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 10829 طنا تشمل: 2559 طن يوريا و1150 طن مولاس و3220 طن رمل و3900 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47652 طنا تشمل: 4884 طن ابلاكاش و7821 طن خردة و967 طن خشب زان و20977 طن ذرة و5164 طن فول صويا و6400 طن بضائع متنوعة و5239 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1439 طنا .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1237 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 46 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2704 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 20143 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 328518 طنا .

كما غادر قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدما قادما من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً 5386 شاحنة .