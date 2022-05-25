ولى عهد البحرين يعزى بايدن بضحايا حادث إطلاق النار بمدرسة في تكساس

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بعث ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعرب فيها عن بالغ تعازيه وخالص مواساته في ضحايا حادث إطلاق النار المؤسف الذي وقع في إحدى المدارس الابتدائية بولاية تكساس الأمريكية، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.



وأكد الأمير سلمان - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا) - استنكار البحرين لمثل هذا العمل الإجرامي، الذي استهدف الأبرياء الآمنين متنافيًا مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.



كما بعث ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء برقية مماثلة إلى نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كامالا هاريس.