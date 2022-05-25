وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد استراحات الدبلومات الفنية ويتابع سير الامتحانات

كفر الشيخ محمد سليمان

تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدداً من الاستراحات، منها استراحة هدى شعراوي وسيدي طلحه، التابعتين لإدارة غرب كفر الشيخ، ومدرسة مطوبس الجديدة، التابعة لإدارة مطوبس التعليمية، للاطمئنان على المقيمين بالاستراحات، ومدى توافر كافة الخدمات لهم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



وتابع أعمال الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية، كما تابع من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية من خلال الفيديو كونفرانس، أداء طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي لامتحان مادة الأحياء، ولم ترصد غرف العمليات أي شكاوى أو مخالفات، بحضور خالد البربري ، وكيل المديرية، ومحمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام.



والتقى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بعدد من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، للاطمئنان على ما تم توفيره من خدمات لهم، مؤكداً أن عدد الاستراحات 40 استراحة، تم تخصيصها لرؤساء لجان ومراقبي، وملاحظي امتحانات الدبلومات الفنية.

‏وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم توفير الأدوات والأجهزة المتعددة التي يحتاجها رؤساء اللجان والمراقبين، لتصبح الاستراحات على أعلى مستوى، لتهيئة المناخ المناسب لهم أثناء فترة إقامتهم، بمتابعة محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، مشيراً إلى أن جميع الاستراحات تحت الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة، وتم مراعاة قربها من اللجان، لتوفير كافة سبل الراحة للمشاركين في الامتحانات، ويتم تعقيمها وتطهيرها يومياً.

وأضاف السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تشكيل لجان لمراجعة توافر كافة الإجراءات الاحترازية بجميع اللجان، ومراجعة طفايات الحريق، وكل بنود الصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى تخصيص حجرتين للعزل بكل لجنة دبلومات فنية، كما شكلت لجان لمتابعة جاهزية رؤساء اللجان للجانهم، وتوفير كافة الإمكانيات لهم، وتم تخصيص واتس آب للتواصل الفوري بين رؤساء اللجان والإسعاف، والمطافئ، والمستشفيات، ومديرية الصحة، بالإضافة إلى أرقام المرافق الخدمية ذات الصلة.