اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مايو 2022 07:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وزير خارجية أوكرانيا: يجب فرض عقوبات على النفط الروسى ووقف التجارة مع موسكو

الأربعاء، 25 مايو 2022 06:13 م
وزير خارجية أوكرانيا: يجب فرض عقوبات على النفط الروسى ووقف التجارة مع موسكو ديمترى كوليبا وزير خارجية أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال ديمترى كوليبا، وزير خارجية أوكرانيا، إنه يجب فرض عقوبات على النفط الروسى ووقف التجارة مع موسكو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف وزير خارجية أوكرانيا، أن النفط الروسى يباع فى السوق العالمى، متابعا: لدينا نقص شديد فى بطاريات إطلاق الصواريخ.

وتابع وزير خارجية أوكرانيا: نرفض المفاوضات مع روسيا فيما تتواصل المعارك في دونباس، مشيرا إلى أن روسيا تبتز العالم بملف صادرات الغذاء مقابل رفع العقوبات.

وأوضح وزير خارجية أوكرانيا، أن اقتراح موسكو رفع العقوبات مقابل ضمان أمن الغذاء ابتزاز.


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة