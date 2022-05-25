وزير خارجية أوكرانيا: يجب فرض عقوبات على النفط الروسى ووقف التجارة مع موسكو

كتب أحمد عرفة

قال ديمترى كوليبا، وزير خارجية أوكرانيا، إنه يجب فرض عقوبات على النفط الروسى ووقف التجارة مع موسكو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف وزير خارجية أوكرانيا، أن النفط الروسى يباع فى السوق العالمى، متابعا: لدينا نقص شديد فى بطاريات إطلاق الصواريخ.

وتابع وزير خارجية أوكرانيا: نرفض المفاوضات مع روسيا فيما تتواصل المعارك في دونباس، مشيرا إلى أن روسيا تبتز العالم بملف صادرات الغذاء مقابل رفع العقوبات.

وأوضح وزير خارجية أوكرانيا، أن اقتراح موسكو رفع العقوبات مقابل ضمان أمن الغذاء ابتزاز.