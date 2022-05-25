وزير الدفاع البريطانى: الجيش الروسى منهك ومهزوم فى أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

قال بن والاس، وزير الدفاع البريطانى، إن الجيش الروسي منهك ومهزوم فى أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، على مرسوم يقضى بمنح الجنسية الروسية لسكان مقاطعتي "زابوروجيه" و"خيرسون" في أوكرانيا وفق إجراءات مبسطة.

وأدرج بوتين بمرسومه الذي نشر نصه على بوابة الوثائق القانونية الرسمية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، تعديلات في المرسوم الرئاسي من 24 أبريل العام 2019 بشأن تحديد فئات الأشخاص الذين يحق لهم التقدم بطلب للحصول على جنسية روسيا وفق إجراءات مبسطة في الأغراض الإنسانية.

وبموجب التعديلات الجديدة، فإن سكان "زابوروجيه" و"خيرسون" ستشملهم نفس الأحكام والإجراءات التي تنطبق وفق المرسوم على سكان "دونيتسك" و"لوجانسك" شرقي أوكرانيا.