وزير الاقتصاد الروسى يتحدى: سنسدد الديون الخارجية بالروبل

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيجور كوناشيتكوف، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، "دمرت صواريخ عالية الدقة طويلة المدى أطلقت من الجو والبحر ورش إنتاج لمصنع "موتور سيتش" في مدينة زابوروجيه، كانت تنتج محركات للطيران الحربي الأوكراني، بما في ذلك لطائرات بدون طيار".

وأضاف كوناشينكوف:" لقد دمرنا أيضا وحدات من احتياطي الجيش الأوكراني في منطقة "دنيبروبتروفسك"، كانت تُنقل لتعزيز مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس".

وأشار إلى أن صواريخ جوية عالية الدقة ضربت خلال اليوم الماضي 3 نقاط تحكم ومركز للتقنيات والاتصالات اللاسلكية في منطقة نيكولاييف، والمركز اللوجستي للواء 72 المشاة الميكانيكي في منطقة "سوليدار بدونيتسك"، ومستودعين للوقود في منطقة خاركوف، وموقعين للرادار ومعدات عسكرية قرب بلدة "باخموت" في دونيتسك، إضافة إلى 16 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية.

وتابع المتحدث باسم الدفاع الروسية بالقول :"إن الطيران الحربي الروسي قصف مستودعين لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في منطقتي خاركوف ونيكولايف، ومقر الدفاع الإقليمي في سوليدار، بالإضافة إلى 46 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية"، لافتا إلى أنه نتيجة للضربات الجوية، لقي أكثر من 300 فرد من قوات القوميين الأوكرانيين مصرعهم وجرى تعطيل 46 قطعة من المعدات العسكرية.