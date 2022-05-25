وزيرة خارجية جنوب أفريقيا: لدينا الكثير وعلى أفريقيا ألا تطالب أحد بتوفير غذائها

كتب أحمد جمعة

أكدت وزيرة خارجية جنوب افريقيا ناليدى باندور أن بلادها تشارك بحصة ضئيلة في عدد من المجالات منها الطبية والزراعية، مشيرة إلى أن بلادها تمتلك أراضي خصبة وشاسعة تصلح للزراعة وهو قطاع يجب العمل بشكل كبير عليه خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أهمية استصلاح مساحات شاسعة من الأراضى وزراعة مساحات كبيرة.

وشددت الوزيرة فى مؤتمر مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري على أهمية ألا تطلب أفريقيا بأحد أن يوفر لها الطعام والغذاء فنحن نمتلك الأراضي والمياه الكافية لزراعة مساحات ضخمة توفر السلة الغذائية، مؤكدة أهمية التفكير في التحديات التي تواجه مصر وجنوب افريقيا والنقاش حول عدم توافر المياه اللازمة للزراعة لعدد من الدول وضرورة اللجوء لسبل وتكنولوجيا متطورة في الزراعة.

وأكدت على أهمية أن يكون استفادة كبيرة بالموارد المائية والمساحات الشاسعة من الأراضي في توفير سلة الغذاء وأهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة وضرورة تحول أفريقيا للصناعة والزراعة.