نقيب الأطباء البيطريين: لن نتأخر عن الاستجابة لتحقيق حلم الرئيس بتطوير الثروة الحيوانية

كتبت آية دعبس

قال الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، ورئيس اتحاد البيطريين العرب – إن الرئيس السيسى وضع يده على ملف هام وحيوى وهو الأمن الغذائى وتحسين حياة الفلاح والمربى الصغير، عندما طالب وزير الزراعة بخطة طموحة لتطوير الثروة الحيوانية بمصر، والتى تصل لـ 2 مليون رأس ماشية واستبدالها بأخرى تنتج ثلاثة أضعاف فى الألبان، والضعف فى إنتاج اللحم اليومى، للارتفاع بمستوى المعيشة للفلاح والمربى المصرى الصغير وتحقيق الأكتفاء الذاتى والنزول بالاسعار بزيادة الإنتاج والاتجاه للتصدير وتوفير العملة الصعبة.

أشار سليم، فى بيان، إلى حلم الرئيس يستطيع الشعب المصرى صاحب الإرادة التى لا تهزم أن يحققه، وبالتعاون بين جمعيات المجتمع المدنى ووزارة الزراعة ونقابة الأطباء البيطريين فى خلال العامين الذى وضعهم الرئيس كمستهدف لتحقيق هذا الحلم والمشروع الكبيرالذى سوف يغير خريطة مصر الانتاجية والثروة الحيوانية.

وأكد أن الطبيب البيطرى هو العنصر الرئيسى فى هذه الخطة الكبيرة لتطوير 2 مليون رأس ماشية، كما قال الرئيس باستبدالها بأخرى أكثر انتاجا وتمتلك صفات وراثية أقوى، موضحاً أن البقرة المحلية إنتاجها اليومى من اللحم 0.8 كجم يومياً بينما البقرة البرازيلية تصل لـ 1.5 كجم يومياً أى الضعف، والبقرة المحلية تنتج 7 كجم لبن يوميا بينما تنتج البقرة المستورد من 25 لـ 30 كجم يومياً.

ولفت إلى ان تفعيل دور الأطباء البيطريين هو العنصر الأساسى فى خطة الرئيس الطموحة لتغيير شكل الإنتاج سواء من اللحوم أوالألبان، والوصول للأكتفاء الذاتى والتصدير، وأن النقابة العامة للاطباء البيطريين لن تتأخر عن الاستجابة لتحقيق حلم الرئيس السيسى وتساعد فى تحقيق الحلم وتضع كل امكانياتها كإستشارى للدولة فى مجال الثروة الحيوانية تحت أمر الرئيس السيسى ووزارة الزراعة ومن خلفها أبنائها الأطباء البيطريين الذين لن يتأخروا عن نداء الوطن.

نوه سليم إلى أن هذا المشروع الطموح سوف يغير شكل مصر تماماً، يستفيد منه الفلاح والمربى الصغير وتتغير حياتهم للأفضل ويزيد دخلهم، تحقيق الأكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء والألبان، فتح خطوط انتاج جديدة ومصانع لمنتجات الألبان والألبان المجففة وتشغيل الايدى العاملة، تغيير حياة 2 مليون أسرة مصرية، الاتجاه للتصدير وتوفير العملة الصعبة.