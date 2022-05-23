قوافل بيطرية بقرى كفر الشيخ للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت عدد من إدارات مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، قوافل علاجية ونقل للخدمات المقدمة من الطب البيطري للقرى البعيدة عن الوحدات البيطرية، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري، والدكتور عبد الستار شعوط، مدير ادارة الرعاية والعلاج، وتمكنت القوافل من تقديم الخدمات البيطرية لـ 56 ألفت و890 رأس ماشية وطيور.

قال الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري، إن القوافل البيطرية تجوب القرى لتقديم الخدمات البيطرية المتنوعة، للحفاظ على الثروة الحيوانية" ماسية وطيور " بالإضافة لتقديم خدمات التلقيح الصناعي، وتشمل الخدمات البيطرية" باطنه، جراحة عامة، عيادة طفيليات، تناسليات، صحة عامة"، بالإضافة لأعمال الترقيم والتسجيل، حفاظا على الثروة الحيوانية والصحة العامة وتخفيفا عن كاهل المواطنين،، وتحقيق أهداف الطب البيطري في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.

وأضاف بشار، ولا تقصر الخدمات البيطرية على القوافل فقط، ولكن هناك سيارة بيطرية متنقلة تابعة لمديرية الطب البيطري، تجوب القرى النائية، لتقديم كافة الخدمات البيطرية، ويتم تنظيم ندوات تثقيفية للمزارعين وربات البيوت، لتوعيتهم بأهمية الحفاظ على الثروة الحيوانية.

رش الحيوانات



علاج الماشية خلال القوافل البيطرير