اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مايو 2022 08:18 م
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نقابة الصيادلة: فتح باب الحجز للتقديم بقرعة تأشيرة رحلة الحج الأحد المقبل

الأربعاء، 25 مايو 2022 08:00 م
نقابة الصيادلة: فتح باب الحجز للتقديم بقرعة تأشيرة رحلة الحج الأحد المقبل نقابة الصيادلة -أرشيفية
كتبت آية دعبس

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أعلنت النقابة العامة لصيادلة مصر عن فتح باب الحجز فى قرعة تأشيرة رحلة الحج المجانية لهذا العام، والمخصصة من قبل وزارة الصحة للنقابات والهيئات وعددها 1 تأشيرة لكل نقابة .
 
وأوضحت النقابة، فى بيان، انه سيتم ابتداءا من يوم الأحد 29/5/2022 وحتى يوم الخميس الموافق 2/6/2022 استقبال الصيادلة الراغبين فى الدخول بقرعة للحصول على تأشيرة رحلة الحج، على أن يتم إجراء القرعة يوم الإثنين الموافق 6/6 الساعة الواحدة ظهراً بمقر النقابة العامة للصيادلة.
 
الشروط المطلوبة
1- أن لا يكون سبق له الحج فى أى عام سابق وألا يكون قدم فى حج القرعة أو السياحة لهذا العام .
2- أن لا يزيد السن عن 65 عاماً وأن لا يقل عن 25 عاماً.
3- جواز صالح لمدة عام اعتباراً من 30/6/2022.
4- عدد 4 صور خلفية بيضاء 4 فى 6.
5- السعر 90 ألف جنيه غير شامل تذكرة الطائرة يتم سداد خمسة آلاف لدخول القرعة بالنقابة العامة ويتم استكمال الباقى بعد إجراء القرعة بعشرة أيام.

نقابة الصيادلة

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