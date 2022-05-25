نقابة الصيادلة: فتح باب الحجز للتقديم بقرعة تأشيرة رحلة الحج الأحد المقبل

أعلنت النقابة العامة لصيادلة مصر عن فتح باب الحجز فى قرعة تأشيرة رحلة الحج المجانية لهذا العام، والمخصصة من قبل وزارة الصحة للنقابات والهيئات وعددها 1 تأشيرة لكل نقابة .
وأوضحت النقابة، فى بيان، انه سيتم ابتداءا من يوم الأحد 29/5/2022 وحتى يوم الخميس الموافق 2/6/2022 استقبال الصيادلة الراغبين فى الدخول بقرعة للحصول على تأشيرة رحلة الحج، على أن يتم إجراء القرعة يوم الإثنين الموافق 6/6 الساعة الواحدة ظهراً بمقر النقابة العامة للصيادلة.
الشروط المطلوبة
1- أن لا يكون سبق له الحج فى أى عام سابق وألا يكون قدم فى حج القرعة أو السياحة لهذا العام .
2- أن لا يزيد السن عن 65 عاماً وأن لا يقل عن 25 عاماً.
3- جواز صالح لمدة عام اعتباراً من 30/6/2022.
4- عدد 4 صور خلفية بيضاء 4 فى 6.
5- السعر 90 ألف جنيه غير شامل تذكرة الطائرة يتم سداد خمسة آلاف لدخول القرعة بالنقابة العامة ويتم استكمال الباقى بعد إجراء القرعة بعشرة أيام.
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