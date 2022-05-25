نائب محافظ قنا يفتتح معرض ختام الأنشطة الطلابية بالمعسكر العام.. صور

قنا صابر سعيد

افتتح حازم عمر نائب محافظ قنا، معرض ختام الأنشطة الطلابية للعام الدراسى 2021 / 2022 بمعسكر قنا العام، وذلك بحضور الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من مديرى الإدارات التعليمية، وبمشاركة عدد كبير من الطلاب .

وتفقد نائب المحافظ، معارض الأنشطة للمجالات المختلفة المشاركة في المعرض والتى شملت " الصحافة المدرسية ، الموهوبين ، التربية الفنية ، التربية الاجتماعية ، المجال الصناعى ، المكتبات ، الاقتصاد المنزلي ، الوسائل التعليمية ، التربية الزراعية ، البيئة والسكان ، التربية الرياضية والكشافة ، التربية الموسيقية ، التربية المسرحية "، وأبدى نائب المحافظ إعجابه الشديد بالأعمال الفنية التي شارك الطلاب في تنفيذها بمساعدة معلمي الأنشطة المدرسية ، معربًا عن سعادته بافتتاح هذا المعرض الذى يضم العديد من الأعمال الفنية المتميزة.

وقال نائب محافظ قنا، إن تلك الأنشطة التربوية تساهم بشكل فعال في تنمية مواهب الطلاب وتسهم في تحفيزهم علي الإبداع المدرسي وترسيخ مبادئ القيم والتعاون والحب والتسامح بين الطلاب.

كما شاهد " عمر " ومرافقوه عرض فنى قدمه عدد ن الطلاب يعكس الوحدة الوطنية والتلاحم بين أطياف الشعب المصرى، لافتا إلى أن مثل هذه العروض تسهم بشكل كبير في غرس ثقافة حب الوطن ودعم الوحدة الوطنية لدي الطلاب، مقدماً الشكر لجميع المشاركين فى تنفيذ أنشطة المعرض، مؤكدا حرصه الدائم على المشاركة فى مثل هذه الفاعليات لتشجيع الطلاب على الاستمرار فى المشاركة بالأنشطة والتأكيد على قيمة الانتماء والولاء للوطن.

من جانبه قال الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا إن الأنشطة التربوية تدعم بقوة الارتقاء بشخصية الطلاب وتحقيق التميز، كما أنها تعد وسيلة هامة لجذب الطلاب للمدرسة وتنمية قدراتهم وزيادة تحصيلهم المدرسي، مشيرا إلى أن مديرية التربية والتعليم حققت عدة إنجازات في مجال الأنشطة الطلابية، حيث حصد توجيه عام المكتبات على 11 مركزا على مستوى الجمهورية في مسابقات ( اقرأ وارتق ، فرسان القراءة ، نجوم المكتبة ) ، وفى مجال الصحافة المدرسية تم احراز 4 مراكز أول جمهورية في مسابقات ( معرض الطفولة ، التربية الخاصة ، الكاريكاتير ، الإذاعة والمناظرات ) وكذلك حصول التربية الاجتماعية على 6 مراكز على مستوى الجمهورية في مسابقات ( أخصائى مثالى خدمات فردية ، رائد عام اتحاد طلاب ، رائد فصل اتحاد طلاب ، طالب مثالى ، اخصائى مثالى ، تلميذ مثالى) .

وأضاف خالد، أنه تم الحصول على 3 مراكز على مستوى الجمهورية في مجال المسرح في مسابقات ( مسرحة المناهج ، اعياد الطفولة ، فن الإلقاء ) ، وكذلك حصد 8 مراكز على مستوى الجمهورية في مسابقات ( تنمية قدرات ، الطفولة ، الابحاث ، السياحة ، التعبير الفنى ، التصميم الفنى ) ، بالإضافة إلى 11 مركز على مستوى الجمهورية في مجال الموسيقى في مسابقات ( نشاط صيفى ، معهد النور ، الأمل ).