جهاز شئون البيئة بقنا ينظم ندوة وورشة عمل بعنوان "ازرع شجرة"

نظم جهاز شئون البيئة فرع قنا ندوة وورشة عمل ميدانية تحت شعار "ازرع شجرة" تناول فوائد التشجير للبيئة مواجهة تغير المناخ وكيفية التنوع الحيوى وتعليم زراعة الأشجار، بمركز شباب الترامسة، ضمن أنشطة مبادرة "أتحضر للأخضر" ومبادرة "حياة كريمة"، وفى إطار الاستعداد لاستضافة مصر مؤتمر المناخ cop27

وقدم المهندس أسعد محمد رئيس التوعية البيئية بجهاز شئون البيئة بقنا شرح عملى مبسط لكيفية زراعة الأشجار وتوضيح فوائد التشجير، حيث تساعد الأشجار على تنقية الهواء وتحسين جودته، فهي تعمل كمرشّحات تُنقّي الهواء من كافّة الشوائب كالدخان، والغبار، والغازات الضارة والأبخرة من طبقة الغلاف الجوي، وذلك من خلال حصرها وتجميعها في أوراقها، وأغصانها، وفروعها، كما تُساعد الأشجار على تقليل تأثير الاحتباس الحراري عن طريق التخلّص من غاز ثاني أكسيد الكربون من الجوّ وإطلاق الأكسجين، وتقليل درجة حرارة الهواء حيث تساعد زراعة الأشجار على التقليل من درجة حرارة الجو، ويكون ذلك من خلال حجبها لأشعّة الشمس، كما يحدث المزيد من التبريد عند تبخّر الماء من سطح أوراق الأشجار، حيث إنّ عملية تحويل الماء إلى بخار الماء عملية كيميائية تُزيل الطاقة الحرارية من الهواء، ويُمكن أن تعمل شجرة واحدة كمُكيّف طبيعي للهواء، إذ إنّ التبخّر من شجرة واحدة يستطيع إنتاج نفس تأثير التبريد من 10 مُكيّفات هواء بحجم الغرفة تعمل لمدّة 20 ساعة خلال اليوم.

وأوضح أسعد خلال ورشة العمل، أن من فوائد الأشجار المساهمة في انخفاض تآكل التربة، وبالتالي القدرة على الزراعة، والمساهمة في إبقاء الحشرات، والحيوانات، والطيور في مكانها، ممّا يؤدّى إلى تحسين التنوّع الحيوي للمنطقة، ومنع جريان المياه وبالتالي تسرّبها إلى التربة ووصولها إلى طبقات المياه الجوفية في باطن الأرض، وتحسين إمدادات المياه للكائنات الحية ، امتصاص الغازات الضارّة من الجو ، كما إنّ تحلّل الأوراق يُعزّز من وجود الكائنات الحية الدقيقة في التربة، وبالتالي توفير العناصر الغذائية الضرورية لنموّ الأشجار.