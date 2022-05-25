موسكو تعلن فتح تحقيق حول اكتشاف مقبرة جماعية في ماريوبول

كتب أحمد عرفة

أعلنت لجنة التحقيقات الروسية أنها ستفتح تحقيقا في البيانات والأنباء حول اكتشاف مقبرة جماعية في ماريوبول تحتوي على رفات مئات الأشخاص، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت لجنة التحقيقات الروسية أنها ستحقق في إطار القضايا الجنائية، في البيانات حول اكتشاف مقبرة جماعية قام بها جنود أوكرانيون في ماريوبول.

وأوضحت لجنة التحقيقات الروسية أن شهود عيان أكدوا أن المقبرة تحتوي على رفات مئات الأشخاص، موضحا أن التحقيق سيتخذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية الضحايا والمتورطين في الجريمة.