مندوب موسكو بالأمم المتحدة: أسرى أوكرانيا اعترفوا بصدور أوامر بإطلاق النار على العزل

كتب أحمد عرفة

أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن الأسرى الأوكرانيين اعترفوا بوجود أوامر عليا بإطلاق النار على المدنيين العزل، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، أن هناك اعترافات عديدة لجنود أسرى من القوات المسلحة الأوكرانية بأن لديهم أوامر بإطلاق النار على المدنيين.

ولفت المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى أن الأوامر التي تلقاها الجيش الأوكرانى عدم أخذ عسكريين روس كأسرى بل قتلهم.