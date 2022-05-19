قوافل الوديان الثقافية تزور مدينة دهب بجنوب سيناء

جنوب سيناء ـ محمد حسين

أستقبل بيت ثقافة دهب قافلة ثقافية تشمل تضم عددا من المدربين لتدريب السيدات والنشء في مجالات فنية وأدبية، واكتشاف المواهب.



وأعلن فرع ثقافة جنوب سيناء، أن مدة القافلة 4 أيام من اليوم الخميس حتى الأحد القادم، وتتضمن فعالياتها ، تدريب المرأة بورش عمل تفصيل ، ونول ، اكتشاف مواهب من الأطفال في مجالات الشعر والقصة والغناء والمسرح والرسم والتمثيل.



كما تقدم جوائز مادية للمتدربين من السيدات والموهوبين من الأطفال، وشارك فى انطلاق فعاليتها اللواء عبدالله عزت رئيس مجلس مدينة دهب، وعددا من قيادات ورموز مدينة دهب التنفيذية والشعبية .



وأقيمت ورشة النول ويستخدم فيها خيط بف، خيط صوف ، خيط كتمبرليه ،و وفكرة الورشة هي عمل مفارش علي النول ، مختلفة وبأقل الخامات واسهل طرق التنفيذ ، وورشه التفصيل أستخدم فيها كريب أسود وتشكيلة خيوط مختلفة ، وتمت تحت بإشراف إسراء سالم مدير بيت ثقافة نويبع.



وتضمنت الفعاليات إكتشاف مواهب الأطفال من أهالى نويبع من هواة إلقاء الشعر والرسم والأداء الاستعراضي والغناء والترانيم والإنشاد بتنفيذ ورش تعليم الرسم والإلقاء والعزف الموسيقى والتمثيل لما يزيد عن مائة طفل من عمر 6 حتى 15 سنة، والتدريب على الغناء بالوان الترانيم الكنسية والإنشاد الإسلامي.