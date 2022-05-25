اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مايو 2022 12:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

والخامسة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا..

مصر الأولى أفريقياً فى مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2021

الأربعاء، 25 مايو 2022 11:10 ص
مصر الأولى أفريقياً فى مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2021 وزارة السياحة والاثار
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
جاءت مصر في المركز الأول على مستوى أفريقيا والمركز الخامس على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز ال 51 عالمياً، وذلك وفقاً لمؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2021 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
 
وبذلك يكون قد ارتفع تقييم مصر على هذا المؤشر 6 درجات مقارنةً بتقييم عام 2019، مما يجعلها أحد الدول القلائل على مستوى العالم التي شهدت تحسناً ملحوظاً عن تقييم 2019، محققةً 4.2 نقطة من 7.
 
ويصنف هذا التقرير 117 اقتصاداً وفقاً لمجموعة من العوامل والسياسات الخاصة باستدامة ومرونة وتطوير قطاع السياحة والسفر والذي بدوره يساهم في تنمية الدولة بشكل عام.
 
ويتكون هذا المؤشر من خمسة مؤشرات فرعية، هي البيئة التمكينية من حيث بيئة العمل والأمن والأمان والصحة وسوق العمل، وسياسات السياحة والسفر من حيث مدى انفتاح الدولة وتنافسية الأسعار في الفنادق والأماكن السياحية بها، والبنية التحتية للمطارات ووسائل النقل والخدمات السياحية، إضافة إلى محركات الطلب على السفر والسياحة، ومدى استدامة قطاع السفر والسياحة في كل بلد ما.
 
 

وزارة السياحة والآثار

جنوب سيناء

السياحة في مصر

شرم الشيخ


الموضوعات المتعلقة

قانون المنشآت الفندقية ينجح فى فض التشابك وتداخل الاختصاصات.. يضع آليات لتعديل الترخيص باسم الورثة بعد وفاة صاحبه.. ومهلة 6 أشهر للانتهاء من الإجراءات.. ويحظر إجراء تعديل فى النشاط دون موافقة وزارة السياحة

الأربعاء، 18 مايو 2022 01:00 ص

اجتماعات مكثفة بقطاعات وزارة السياحة لتنشيط السياحة الداخلية

الثلاثاء، 17 مايو 2022 04:27 م

غرفة عمليات لوزارة السياحة خلال أيام العيد لتلقى وبحث الشكاوى أو المخالفات

الثلاثاء، 03 مايو 2022 08:00 م

نائب وزير السياحة تعقد اجتماعا مع مسئولي القطاع في فنلندا وإستونيا

الإثنين، 25 أبريل 2022 04:41 م

وزارة السياحة تحتفل بيوم التراث العالمى.. افتتاح قاعة النسيج المصرى بالمتحف القومى للحضارة المصرية بحضور وزراء وسفراء 53 دولة.. القاعة تضم 650 قطعة أثرية تروى تاريخ النسيج المصرى.. صور وفيديو

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 01:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة