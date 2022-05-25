مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 فى انقلاب سيارة بطريق أبو سمبل جنوب أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرين، اليوم، الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة بمنطقة مشروع توشكى على طريق أبو سمبل جنوب محافظة أسوان.

تلقى الدكتور محمد الدخيلى، مدير مرفق إسعاف أسوان، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أبو سمبل الدولى جنوب محافظة أسوان، بالقرب من منطقة مشروع توشكى، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع البلاغ.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين فى الحادث، وجارى نقل الجثث للمشرحة تحت تصرف النيابة، والمصابين للمستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.