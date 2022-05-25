إصابة 3 سيدات فى حادث مرورى بطريق السويس - العين السخنة

السويس - فريق المحافظات

أصيبت 3 سيدات في حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق السويس السخنة وتم نقلهن لمستشفى السويس العام.



كان الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق الإسعاف بالسويس قد تلقي بلاغاً بانقلاب السيارة ملاكى رقم س ص أ 651 بطريق العين السخنة السويس.



علي الفور، تم توجيه سيارات الأسعاف لموقع الحادث ونقل 3 مصابات لمستشفى السويس العام .. بيا أحمد جمال أحمد محمد 40 سنة من القاهرة روض الفرج اشتباه كسر بالزراع الأيسر وسحجات وكدمات متفرقفة بالجسم، وسارة خالد علىّ محمود 26 سنة القاهرة الزاوية الحمراء اشتباه مرحلة ما بعد الارتجاج وأشتباه كسر بالفقرات العنقية وسحجات وكدمات متفرقفة بالجسم وخلود محمد سيد 29 سنة الهرم الجيزة سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.



تم إبلاغ إدارة مرور السويس ورفع السياره من مكان الحادث لتسيير حركة المرور .