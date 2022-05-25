مصرع عامل فى حادث تصادم بمدينة بدر

كتب عبد الرحمن سيد

لقى عامل دليفري مصرعه، في حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية في مدينة بدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، ونقل المتوفي إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم أعلى الطريق في مدينة بدر، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين مصرع عامل في حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية.

تم نقل المتوفى إلى ثلاجة المستشفى العام، وإزالة آثارا الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.