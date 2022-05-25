مدينة الأقصر تستجيب لشكاوى المواطنين وإنشاء مطبات صناعية أمام محطة الكهرباء..صور

الأقصر – أحمد مرعى

قام رجال مجلس مدينة الأقصر بالعمل فى إنشاء مطبين صناعيين أمام محطة الكهرباء بمنطقة مدخل طريق نجع الطينة ونجع عبادي، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالاستجابة الفورية والعاجلة لشكاوى المواطنين، والعمل على إيجاد حلول سريعة وإزالة أسباب الشكاوى للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.



البداية كانت بتلقي رئاسة مجلس مدينة الأقصر، بقيادة اللواء دكتور على الشرابى رئيس المدينة، وتحت إشراف سكرتير عام مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، شكوى مقدمة من قبل اثنين من المواطنين عبر الصفحة الرسمية لمجلس مدينة الأقصر بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تفيد بأن المواطنين تقدموا بطلب رسمي وممثلين عن أهالى المناطق المعنية، لرئيس مجلس مدينة الأقصر، بشأن إنشاء مطبين صناعيين أمام محطة الكهرباء محطة محولات الضغط العالي بمنطقة نجوع الطينة وعبادي بمنطقة حي شمال، لأنها تعتبر مناطق مفارق ولكثرة الحوادث بهذه المناطق.



ورداً على شكاوى المواطنين، على الفور قام اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر بالتنسيق مع إدارة مرور الأقصر ومديرية الطرق، بتوجية خطاب رسمي للجهات المعنية بإنشاء المطبات، وذلك بمتابعة من رئيس حي شمال أحمد عوض الله، لافتاً إلى أن مطب نجع الطينة يعتبر إنشاء جديدا، أما مطب نجع عبادي يعتبر تهذيبا وتعلية، وذلك تحقيقا لرغبة الأهالي؛ نظرا لكثرة الضوضاء والحوادث المرورية وحفاظاً على أرواح المواطنين.



فيما قاد مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق، بقيادة المقدم خالد الغول مدير الإدارة، والرائد على بكري وكيل الإدارة، لإزالة التعديات وإشغالات الباعة الجائلين بعدد من الشوارع الرئيسية بمدينة الأقصر، واستهدفت الحملات عددا من الشوارع بمدينة الأقصر، تشمل ما يلي: (المدينة المنورة - ميدان صلاح الدين - منطقة شرق السكة الحديد - المنشية - المحطة - شارع مدرسة الصنايع - التليفزيون)، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، بإزالة التعديات بالطرق الرئيسية والفرعية ورفع إشغالات الباعة الجائلين بمختلف شوارع المحافظة منعا للمظاهر العشوائية وتحقيقاً للانضباط.





مدينة الأقصر تستجيب لشكاوى المواطنين وإنشاء مطبين صناعيين (1)



مدينة الأقصر تستجيب لشكاوى المواطنين وإنشاء مطبين صناعيين (2)



مدينة الأقصر تستجيب لشكاوى المواطنين وإنشاء مطبين صناعيين (3)



مدينة الأقصر تستجيب لشكاوى المواطنين وإنشاء مطبين صناعيين (4)