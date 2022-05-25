مدينة إسنا تنفذ إزالتين لبناء مخالف بمساحة 700 متر بقرى توماس والدير.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، حملة إزالات مكبرة بالمركز، نجحت فى تنفيذ إزالة فى المهد بمساحة 525 متر بقرية توماس 1 وآخرى بمساحة 175 متر بقرية الدير، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، للتعامل بكل حسم لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، والتعامل الفوري لإزالة المخالفات في المهد.

ويقول اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، فى بيان صحفى، أنه أسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة في المهد بمساحة 525 متر بقرية بتوماس 1 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت، كما تم تنفيذ إزالة في المهد على أرض زراعية بمساحة 175 متر بقرية الدير، حيث تحررت المحاضر اللازمة لذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد رئيس مركز ومدينة إسنا، على رؤساء القرى على ضرورة المتابعة المستمرة على المتغيرات المكانية وازالتها فى حينه، وفي سياق آخر، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا بتغيير أسلاك الإنارة بالطريق العام بدءًا من كوبري نجع الشيخ فضيل حتى كوبري شمندي.

وفى نفس السياق نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس المركز، فى تطوير معدات ومهمات النظافة بالمركز، حيث يتم استخدام أحدث سيارات القمامة الملحق بها كباس وسيارة خاصة بكنس الشوارع، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية وتوزيع أدوات وقاية ونظافة جديدة على عمال النظافة وذلك حرصا على حماية العمال.

وقال اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، فى بيان صحفى، إنه تم العمل على توزيع أدوات ومهمات نظافة جديدة على العاملين بقسم النظافة، والتى تمثلت فى أحذية سيفتى وقفازات وملابس وعربيات نقل مخلفات يدوية متحركة بشماسة للعمال.



ازالة المبانى المخالفة بإسنا



إزالتين لبناء مخالف بمساحة 700 متر