محافظ جنوب سيناء: 27 مشروعا قوميا سيتم الانتهاء منها قبل أكتوبر القادم

جنوب سيناء - محمد حسين

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه فى إطار استعداد مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر تغير المناخ COP 27 في شهر نوفمبر 2022، تم التخطيط لتنفيذ 27 مشروعا قوميا يتحتم الانتهاء منها قبل شهر أكتوبر القادم من العام الجارى، وفقا للبرامج الزمنية المخططة.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن من بين أهم هذه المشروعات إنشاء كوبري علوي علي الطريق الأوسط ( طريق الملك سلمان)، وإنشاء عدد 5 محور عرضي يربط بين طريق السلام والطريق الأوسط والطريق الدائري، إنشاء مبنى الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ صديق البيئة والحديقة المركزية والمول التجاري ، ومجمع البنوك بحي النور.

اضاف انه سيتم إنشاء منصة ومسجد ومستشفى بيطري وقرية التراث وحظائر الهجن بمضمار الهجن الدولي بمنطقة السفاري، و توسعة وتجميل وزراعة الطرق ( طريق السلام، طريق الشيخ زايد، طريق نبق السياحي، الطريق الاوسط)، وانشاء عدد 3 محطة توليد طاقة شمسية وعدد 2 جراج أتوبيسات النقل العام الكهربائية وساحة تخريد السيارات، وإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية ببعض الفنادق بالمدينة وكذا توصيل خدمة الانترنت الفائق السرعة لكافة الفنادق السياحية بالمدينة من خلال مد كابل فايبر.

