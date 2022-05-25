محافظ المنوفية يحيل رئيس "جريس" للتحقيق لتدنى مستوى النظافة بالقرية

المنوفية محمد فتحى

واصل اليوم الأربعاء، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة أشمون لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بقري المركز، وما يتم بها من أعمال تطوير ورفع كفاءة وإنشاء مشروعات خدمية جديدة، رافقه نائبه محمد موسى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.

وتفقد المحافظ بدء أعمال إنشاء السوق النموذجي بقرية رملة الإنجب ( إحلال وتجديد ) علي مساحة 700 م والذي يضم 27 باكية ، وقد تم تكسير القواعد الخرسانية القديمة وجار فرد طبقة الدمج والإحلال تمهيداً لصب القواعد الخرسانية الجديدة ، وسيخدم السوق قري رملة الإنجب والبيشة والإنجب وكفر غريب، وخلال تفقده للأعمال الإنشائية وجه المحافظ رئيس المدينة بتزويد عدد باكيات السوق بـ 13 باكية جديدة ليصبح الإجمالي (40 ) باكية بهدف توفير فرص عمل جادة للشباب والتشجيع علي ثقافة العمل الحر، وذلك فى إطار خطة المحافظة لإقامة أسواق حضارية تليق بالمواطنين.

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية برملة الإنجب علي مساحة 660 م بنسبة تنفيذ 95 %، والذي يخدم قري رملة الإنجب والبيشة والإنجب وكفر غريب، وأشار رئيس المدينة إلى مرور اللجنة الثلاثية علي المجمع وجار تلافي عدد من الملاحظات تمهيداً للاستلام الابتدائي، وتفقد المحافظ وحدة المطافي بقرية جريس، حيث تم الانتهاء من أعمال الحفر والإحلال وصب القواعد العادية وجار صب القواعد الخرسانية علي مساحة 180 م، ووجه المحافظ رئيس المدينة بعرض الموقف الخاص بقطعة أرض غير مستغلة بجوار وحدة المطافى، وذلك لاستغلالها فى إقامة مشروع خدمى لأهالى القرية .

فيما شملت الجولة تفقد المحافظ مدرسة الشهيد عبد الستار الهلالي الابتدائية بجريس، حيث تم الانتهاء من إنشاء جناح جديد بالمدرسة بإجمالي 11 فصل دراسي جديد، وجاري حالياً رفع كفاءة جناح أخر بالمدرسة يضم 18 فصل دراسي، ووجه المحافظ رئيس المدينة بإزالة أحد المباني المتهالكة المجاورة للمدرسة وإعداد تصور لاستغلال الموقع، كما كلف مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسرعة توريد التجهيزات اللازمة بالمدرسة تمهيداً لافتتاحها بالعيد القومي للمحافظة .

وخلال جولته التقى المحافظ بأحد المواطنين يعانى من مرض شلل الأطفال ويعول 6 أبناء وظروفه المعيشية صعبة، وعلى الفور كلف المحافظ بتوفير كرسى كهربائى متحرك له يعينه على سهولة الحركة وتكليف رئيس المدينة ببحث إمكانية استصدار ترخيص كشك كمصدر رزق ثابت له.

كما تفقد المحافظ مجمع الخدمات بقرية جريس، وأشار رئيس المدينة إلى أنه جارى تلافي كافة الملاحظات بالمجمع من خلال اللجنة الثلاثية تمهيداً للبدء فى إجراءات التسليم ، وخلال تفقده استمع المحافظ لشكوى مواطن بقرية أبو عوالي يتضرر من عدم توصيل خدمة الصرف الصحي ومد خطوط مياه الشرب بالقرية، وعلى الفور وجه رئيس المدينة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال شكواه، ومواطن آخر من ناحية جريس يعول طفل يعاني من ظروف صحية سيئة ، وعلى الفور كلف المحافظ بنقل الطفل للمستشفى الجامعي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتخصيص محل له بسوق قرية جريس يعينه علي متطلبات حياته المعيشية .

واختتم المحافظ جولته بتفقد الأعمال الإنشائية لموقف السيارات النموذجى بجريس علي مساحة 850 م، وكذا أعمال الحفر بالسوق الحضاري علي مساحة 850م، تمهيداً لصب القواعد الخرسانية، هذا ولاحظ المحافظ وجود تراكمات قمامة علي جانبي السوق والموقف، وعلي الفور أصدر المحافظ توجيهاته بتحويل رئيس الوحدة القروية بجريس للتحقيق بالإدارة العامة للشئون القانونية لتقصيره في مهام عمله، مكلفاً رئيس المدينة بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع برفع كافة تراكمات القمامة ونواتج الهدم المجاورة للموقف والسوق استجابة لأهالي القرية.



محافظ المنوفية يتفقد الفصول



جانب من جولة محافظ المنوفية